Bucsa se impone a la japonesa Sakatsume y ya está en tercera ronda

Bucsa necesitó tres horas y un minuto de partido para sellar su pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará con la ganadora del encuentro entre su compatriota Paula Badosa (n.87) y la estadounidense Coco Gauff (n.4).

La tenista española pudo rematar el primer set con 5-4 a su favor y turno de saque, pero acabó llevándoselo tras un desempate muy igualado en el que solo cedió una vez su servicio. El segundo tuvo un guion idéntico, solo que esta vez fue la jugadora nipona la que ganó un desempate mucho más holgado.

El encuentro se decantó para Busca en el 'tie break' del tercero, después de que la española desaprovechara dos bolas de partido con saque y 5-4 arriba.

Bucsa busca repetir los octavos de final que alcanzó en la última edición del Abierto de Estados Unidos, su mejor resultado en un 'Grand Slam' hasta la fecha.