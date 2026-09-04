Alcaraz: "Algún día espero jugar dobles con Jaime"

"Jaime lo está haciendo muy bien, así que algún día espero jugar dobles con él. No sé dónde, pero sería divertido. Esperaré a mi hermano", confesó Alcaraz en declaraciones a pie de pista en Nueva York.

Alcaraz fue preguntado por cuál de sus hermanos elegiría como compañero de dobles y, aunque admitió que le habría gustado jugar junto a su hermano mayor, Álvaro, finalmente se decantó por Jaime, uno de los pequeños.

"Yo quería jugar dobles con Álvaro", reconoció Alcaraz, en referencia a su hermano mayor, que forma parte de su equipo.

Alcaraz está acompañado en Nueva York de todos sus hermanos, así como de su padre -también extenista- y su madre, que no se han querido perder el regreso del murciano a la competición después de casi cinco meses lesionado.

Este viernes, Alcaraz derrotó al chino Yibing Wu por 6-3, 6-4 y 6-1 en la tercera ronda del 'grande' neoyorquino. Este domingo, el murciano disputará la cuarta ronda frente al estadounidense Tommy Paul.