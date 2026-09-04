Alcaraz, sobre su cruce con Paul: "Tendré que estar al 100 % si quiero pasar de ronda"

"Va a ser muy divertido de ver (el partido) y también de jugar, así que estaré listo para ello y tendré que estar al 100 % si quiero pasar de ronda", declaró el jugador murciano en rueda de prensa al ser preguntado por su rival, número 21 del mundo.

Alcaraz describió a su próximo rival como "un jugador con muchísimo talento y muy difícil de enfrentar".

Además, destacó que el estadounidense tiene un "estilo muy peligroso para todos en el circuito".

Paul será el primer rival de peso tras haber enfrentado en las tres primeras rondas al ruso Roman Safiullin (n.99), al portugués Jaime Faria (n.72) y al chino Yibing Wu (n.113).

Alcaraz y Paul se han visto las caras en ocho ocasiones, con un balance favorable para el español (con 6 victorias frente a 2), aunque con duelos tradicionalmente ajustados que auguran un choque de alta intensidad.

"Por su forma de jugar y de golpear la pelota, es muy complicado dominar el juego y los puntos. Su pelota resbala mucho, así que es un poco difícil jugar contra él. Pero estoy emocionado, tengo muchas ganas de volver a enfrentarme a él", apuntó el tenista de 23 años.

Pese al reto técnico que supone el partido, Alcaraz -que ha regresado al torneo neoyorquino tras cuatro meses retirado por una lesión en el brazo derecho- destacó su entusiasmo por volver a medirse con Paul.