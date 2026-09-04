Sabalenka bate a Rakhimova y avanza a los octavos de final

Sabalenka se impuso a Rakhimova por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos de partido. Fue su 16ª victoria seguida en el torneo neoyorquino.

La bielorrusa, que depende de lo que haga en el torneo la kazaja Elena Rybakina (n.2) para salir de Nueva York en la primera posición del 'ranking', controló el encuentro desde el inicio y solo su falta de acierto en las bolas de rotura impidió un triunfo aún más rápido.

Sabalenka terminó el partido con un 2 de 7 en oportunidades de 'break' y ganó el 75 % de puntos con su saque. Además, conectó 29 golpes ganadores, por 19 errores no forzados.

Desaprovechó en el segundo set las primeras cuatro bolas de quiebre que tuvo, pero convirtió la quinta con 4-4 en el marcador y sirvió a continuación para certificar la victoria.

La vigente campeona del Abierto de EE.UU. -que también ganó en 2024- se verá las caras en octavos de final con la vencedora del cruce entre la rusa Diana Shnaider (n.16) y la británica Taylor Townsend (n.96).