Tsitsipas está de vuelta

Tsitsipas (53 del mundo) levantó un set a Lehecka (número 19) por 2-6, 6-1, 7-6(3) y 6-1 en 2 horas y 33 minutos. En las rondas previas se había deshecho del francés Arthur Fils (n.11) en un exigente debut y del sudafricano Lloyd Harris (n.139).

Es la primera vez que Tsitsipas, que llegó a ser número 3 del mundo en 2021, alcanza una cuarta ronda de un 'grande' desde Australia en 2024.

Tstsipas se había hundido en el ranking en los últimos meses hasta tocar fondo en el número 88, en junio de este año. El griego empezó a levantar cabeza en julio con su conquista del 250 de Gstaad.

En la cuarta ronda, Tsitsipas se enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Ben Shelton (n.9) y el canadiense Denis Shapovalov (n.48).