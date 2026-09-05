Anisimova, finalista en 2025, eliminada en tercera ronda en Nueva York

Potapova, número 25 del mundo, se impuso a Anisimova (n.10) por 6-2 y 7-5 en 1 hora y 39 minutos. La austríaca convirtió seis de sus ocho oportunidades de 'break' y salvó trece de las dieciséis que afrontó, con solo tres roturas de servicio.

Anisimova alcanzó la final del torneo en 2025, en la que cayó ante la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-3 y 7-6(3). Fue la segunda final de un 'grande' que perdió ese año, después de la de Wimbledon, donde la polaca Iga Swiatek se impuso por un doble 6-0.

La derrota ante Potapova en tercera ronda hará que Anisimova salga del 'Top 10' mundial, al que accedió hace más de un año tras esa final perdida en Wimbledon.

Anisimova es la tercera jugadora del 'Top 10' eliminada este año en Nueva York después de la checa Karolina Muchova (n.7) y la ucraniana Elina Svitolina (n.9).