Coco Gauff elimina a Cristina Bucsa

Gauff, número 4 del mundo, se impuso a Bucsa (n.40) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 28 minutos de partido. En cuarta ronda, la estadounidense se enfrentará a su compatriota Iva Jovic (n.14) o a la filipina Alexandra Eala (n.18).

Bucsa puso a Gauff en más problemas de los previstos con un primer 'break' para el 2-1 en el primer set, pero la estadounidense, a base de mucho trabajo, respondió con otras dos roturas para apuntarse esa manga inicial.

Todos los servicios de Bucsa en el primer set se resolvieron en el 'deuce'.

En el segundo, Gauff convirtió dos 'breaks' y cedió solo uno, con los últimos dos juegos del partido ganados en blanco.

"Cuando me vi con ese 'break' de desventaja, me dije que tenía que acelerar mis golpes. Bucsa es una jugadora complicada, porque a veces puede acelerar el ritmo y otras ralentizarlo, así que me costó encontrar mi ritmo", reconoció Gauff al final del encuentro.

Campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, Gauff, de solo 22 años, alcanza por quinto año consecutivo la cuarta ronda del torneo.