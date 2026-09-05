Tenis
05 de septiembre de 2026 a la - 14:10

Granollers y Zeballos arrancan con victoria la defensa del título en Nueva York

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Redacción Deportes (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers arrancaron este sábado la defensa del título de dobles del Abierto de Estados Unidos con un solvente triunfo sobre el mexicano Miguel Reyes-Varela y el alemán Hendrik Jebens.

Por EFE

Granollers y Zeballos derrotaron a Reyes-Varela y Jebens por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 34 minutos. Fue un estreno muy sólido de la dupla hispanoargentina, con un 79 % de puntos ganados al saque y un 40 % al resto, sin ceder un solo juego y con dos 'breaks' a su favor.

Granollers y Zeballos esperan ahora rival en la segunda ronda, que saldrá del duelo entre la pareja argentina formada por Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli y la británica integrada por Joshua Paris y Arthur Fery.

El catalán y el platense, dupla desde 2019, conquistaron Nueva York el año pasado y también se han impuesto en las dos últimas ediciones de Roland Garros, una racha de éxitos que les ha llegado después de haber perdido sus tres primeras finales de un 'grande'.