Granollers y Zeballos arrancan con victoria la defensa del título en Nueva York

Granollers y Zeballos derrotaron a Reyes-Varela y Jebens por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 34 minutos. Fue un estreno muy sólido de la dupla hispanoargentina, con un 79 % de puntos ganados al saque y un 40 % al resto, sin ceder un solo juego y con dos 'breaks' a su favor.

Granollers y Zeballos esperan ahora rival en la segunda ronda, que saldrá del duelo entre la pareja argentina formada por Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli y la británica integrada por Joshua Paris y Arthur Fery.

El catalán y el platense, dupla desde 2019, conquistaron Nueva York el año pasado y también se han impuesto en las dos últimas ediciones de Roland Garros, una racha de éxitos que les ha llegado después de haber perdido sus tres primeras finales de un 'grande'.