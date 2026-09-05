Las zapatillas de Alcaraz en Nueva York se agotan en unas horas

Las zapatillas, de la marca que le patrocina desde el 2019, se han agotado a las pocas horas de salir a la calle y se revenden por 1500 dólares (1300 euros) cuando su precio de venta al público, según la propia multinacional con sede en Oregón, es de 170 dólares, unos 150 euros.

El calzado que emplea el murciano en busca de revalidar el título en Nueva York fue diseñado por Nike en colaboración con el rapero, compositor y productor discográfico estadounidense Travis Scott, a quien estos días se le ha visto junto a Carlos en Flushing Meadows.

Las deportivas, unas Nike Zoom Vapor 12 HC creadas dentro de la nueva colección Cactus Court de Scott y la firma cuyo símbolo se inspirada en el ala de Niké, la diosa griega de la victoria, volaron nada más ponerse a la venta en Estados Unidos.

Las nuevas Zoom Vapor 12 HC, diseñadas especialmente para jugar al tenis en pista dura, que lleva el jugador de El Palmar, recuperado ya de la tenosinovitis que sufrió en la muñeca derecha, están personalizadas hasta tal punto que en el interior de la lengüeta se lee el mensaje Haz Magia Carlitos, en alusión a esa frase que él se dice a sí mismo en algunos tramos de sus partidos.

Estas zapatillas se lanzaron el 1 de septiembre en una tienda instalada sólo para la ocasión en el número 47 de la calle Chrystie Street, en Nueva York, donde se disputa este Abierto de Estados Unidos y tres días después, este viernes, salieron online a través de la página web de Travis Scott pero ya no están disponibles. Se han agotado las existencias.

"Zoom Vapor 12 HC Cactus Jack. Sold out", es el mensaje que se lee en dicho portal.

La Alcarazmanía y lo que representan Nike y Travis Scott adquiere tal magnitud que otras prendas de la colección que acompañan este año al murciano en el major que cierra la temporada -camisetas y pantalones- también están agotadas en la misma página.

Adquirirlas es sólo posible a través de la reventa y ahí los precios, como ocurre siempre, se disparan como dispararse quiere Carlos Alcaraz en un torneo cuyos octavos de final disputará este domingo frente al estadounidense Tommy Paul.