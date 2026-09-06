Alcaraz se entera en directo de que leyó mal el cuadro y su próximo rival será distinto

"Dios, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", admitió Alcaraz al contestar a Roddick en la cadena estadounidense ABC, antes de empezar a reír junto al exjugador.
"Sorpresa, ¡de nada!", le dijo Roddick en directo.
"No había visto bien el cuadro. Seguro voy a ver el partido. Tsitsipas está jugando muy bien, está recuperando confianza. Shelton también está jugando muy bien. Veré el partido, a ver quién gana y estaré preparado", aseguró Alcaraz sonriendo.
El murciano, defensor del título, eliminó este domingo a Tommy Paul (6-4, 6-3 y 6-4) y será rival de Shelton o Tsitsipas en cuartos.