Alcaraz se entera en directo de que leyó mal el cuadro y su próximo rival será distinto

Redacción Deportes (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz fue protagonista este domingo de una curiosa anécdota cuando, entrevistado en directo por Andy Roddick en el Abierto de Estados Unidos, se enteró de que su rival en los cuartos de final será uno entre Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas, y no el ganador del cruce Daniil Medvedev-Frances Tiafoe.