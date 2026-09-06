Sabalenka firma su decimoséptima victoria seguida en Nueva York y avanza a cuartos

Redacción Deportes (EE.UU.), 6 sep (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, ganó este domingo por 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en el que tiene una racha abierta de 17 victorias consecutivas.