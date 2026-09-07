Alcaraz apunta a Shelton con Tiafoe o Michelsen en el horizonte

Ese es el recorrido que tiene ante sí el segundo favorito que se ha convertido en la bestia negra del tenis estadounidense. Más allá, el próximo domingo, en una eventual final, es el alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, el rival aparentemente a batir.

El de El Palmar, quien a sus 23 años es el número 3 del ranking ATP y segundo cabeza de serie en el cuarto y último Grand Slam de la temporada, ganó por 6-4, 6-3 y 6-4 a Paul y este martes tratará de acceder a las semifinales ante Shelton, también de 23 años -es siete meses mayor que Carlos- y noveno jugador del mundo que llegó a ser el quinto, su mejor registro, el pasado noviembre.

Al de Atlanta, que se deshizo con claridad del griego Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4, le ganó Alcaraz en sus tres encuentros en el circuito: 6-3 y 7-6 (3) en la tercera ronda del Masters 1.000 de Canadá 2023, un doble 6-4 en la Laver Cup 2004 y 7-6 (8), 6-3, 4-6 y 6-4 en los octavos de final de Roland Garros 2025.

Los duelos del palmareño ante rivales de Estados Unidos en Flushing Meadows transmite optimismo. Cuatro encuentros disputó y cuatro victorias consiguió en ese escenario frente a Jenson Brooksby con un triple 6-3 en la tercera ronda de 2022, ante Frances Tiafoe en las semifinales de ese mismo año por 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5) y 6-3, contra Reilly Opelka en la primera ronda de 2025 por 6-4, 7-5 y 6-4 y ya este año con Paul como adversario.

Por su lado del cuadro también van otros dos jugadores que juegan en casa como son el propio Tiafoe y Alex Michelsen y el que gane ese choque sería el rival de Alcaraz en semifinales si pasa ante Shelton.

Por el otro lado, con los cuartos de final aún sin disputarse hay ocho tenistas en liza, entre ellos el alemán Alexander Zverev, segundo del mundo y primer cabeza de serie en el torneo por la ausencia del lesionado Jannik Sinner. El germano se perfila como el hipotético gran rival para el español aunque para acceder a la final del domingo tal vez tenga que apear a otro estadounidense como es Learner Tien, con quien se podría cruzar en las semifinales.

Los antecedentes advierten que Carlos Alcaraz tiene tomada la medida a los jugadores estadounidenses, adversarios inmediatos en el camino hacia la conquista de su tercer título en Nueva York y el octavo Grand Slam de su carrera.