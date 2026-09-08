Sabalenka sobrevive a Noskova y se aferra a su número 1 del mundo

Sabalenka, dos veces campeona en Nueva York (2024 y 2025), doblegó a Noskova, vigente campeona en Wimbledon, por 7-6(1), 3-6 y 7-6(7) en 2 horas y 22 minutos. La bielorrusa ha ganado 18 partidos y 10 'tie-breaks' seguidos en Nueva York.

En semifinales, Sabalenka se medirá a la ganadora del duelo entre las estadounidenses Jessica Pegula (n.3) y Emma Navarro (n.27).

El triunfo permite a Sabalenka aguantar un día más el pulso por el número 1 del mundo, en el que lleva 99 semanas desde octubre de 2024. La kazaja Elena Rybakina se lo arrebatará virtualmente mañana si vence a la china Zheng Qinwen en cuartos de final.

Con un triunfo ante Qinwen, Rybakina se aseguraría 8.681 puntos en el ranking, por encima de los 8.575 que tendría Sabalenka si logra defender el título en Nueva York.

Este martes, tras ganar el primer set en el 'tie-break' y ceder el segundo, Noskova puso a Sabalenka contra las cuerdas en el tercero con un 'break' en el quinto juego, que consolidó en el sexto para situarse 4-2.

Pero la bielorrusa respondió con una rotura en el octavo con la que igualó 4-4 la manga, destinada a un 'super tie-break'.

Sabalenka dominó ese súper desempate tras levantar el 2-0 inicial de Noskova, y lo cerró con un 'ace' al segundo saque en su primera bola de partido.

"Estoy muy contenta de haber conseguido, de alguna manera, hacer ese 'ace'. Era un punto muy importante y demuestra que estoy lista para luchar. Me alegra verlo", dijo Sabalenka en declaraciones a pie de pista después del partido.

"Iba al límite en este partido, especialmente en el tercer set. Sinceramente, pensé que ya estaba todo hecho, que iba a perder el partido. Probablemente eso me ayudó, no sé, a soltarme un poco y simplemente ir a por mis golpes", confesó la bielorrusa.

Sabalenka disputará su sexta semifinal consecutiva en Nueva York y la novena en 'grandes' de pista rápida, incluyendo Australia.

La bielorrusa iguala así las marcas de Steffi Graf y Chris Evert, en una estadística que lidera la suiza Martina Hingis con doce apariciones.