Rybakina avanza a semifinales en Nueva York y arrebata a Sabalenka el 1 de la WTA

Rybakina, que asumirá oficialmente el número uno el próximo lunes cuando finalice el torneo, se impuso en los cuartos de final a la china Zheng Qinwen, la campeona olímpica en París, por 3-6, 6-1 y 6-4 en 2 horas y 14 minutos.

En las semifinales de este jueves, sus primeras en Nueva York, la kazaja se medirá a la ganadora del duelo entre la estadounidense Coco Gauff y la rusa Mirra Andreeva, números 4 y 5 del mundo, respectivamente.

Con su pase a semifinales, Rybakina se asegura salir de Nueva York con al menos 8.681 en el ranking WTA, que podrían ser hasta 9.901 si gana el torneo el domingo. Sabalenka, por su lado, defiende sus puntos de vigente campeona, con un máximo de 8.575.

Las estadounidenses Jessica Pegula (n.3) y Gauff también aspiraban al número uno, pero el máximo de puntos que podrían sumar ganando el torneo serían 8.485 y 8.464, respectivamente, menos de los que Rybakina se ha asegurado.

Rybakina será la trigésima mujer en la historia en el número uno de la WTA.

"Es solo un número, ahora mismo (...) es un logro increíble, pero ya sabemos lo rápido que puede cambiar todo en el tenis en lo que respecta al ranking, así que siento que solo tengo que centrarme en mi juego, intentar recuperarme y disfrutar mañana", dijo la kazaja.

Sabalenka accedió al número uno en octubre de 2024, poco después de ganar su primer título en Nueva York. La bielorrusa lo ha mantenido durante 99 semanas, en las que solo ha conquistado otro 'grande', de nuevo en Nueva York en 2025, en cuatro finales.

Con su triunfo este miércoles, Rybakina puso fin al renacer de Qinwen, convertida en la revelación del torneo tras firmar remontadas épicas contra la estadounidense Madison Keys en tercera ronda y la polaca Iga Swiatek en octavos de final.

Qinwen, que tocó el cielo en París 2024, se ha hundido en la WTA hasta el puesto 121 del ranking lastrada por las lesiones, hasta encontrar en Nueva York su mejor tenis.