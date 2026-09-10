Sabalenka vuelve a eliminar a Pegula y se mete en su cuarta final seguida en Nueva York

Sabalenka, campeona en 2024 y 2025, se impuso por 7-5 y 6-2 en solo 1 hora y 20 minutos, y se ha convertido en la auténtica bestia negra de Pegula en Nueva York, a la que ya venció en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.

La bielorrusa perderá el número uno del mundo el lunes en favor de la kazaja Elena Rybakina después de 99 semanas en lo más alto del ranking, pero el sábado intentará ganar por tercera vez el Abierto de Estados Unidos.

Su rival en la final saldrá de la otra semifinal, que disputarán precisamente Rybakina contra la estadounidense Coco Gauff, cuatro del mundo. Gauff fue la campeona en 2023, en la primera final de Sabalenka.

El de este jueves era el primer partido de Sabalenka desde que cedió el número uno, y la bielorrusa quiso dar un golpe sobre la mesa.

Ella y Pegula protagonizaron un inicio muy conservador, en el que ambas trataron de proteger su saque a toda costa y apenas concedieron oportunidades de 'break'. Hasta el 6-5.

Pegula servía para forzar un 'tie-break' que parecía inevitable cuando Sabalenka, de la nada, se puso con 0-40 y tres bolas de 'break'. Pegula salvó la primera, pero Sabalenka se apuntó el set por 7-5 en su segunda oportunidad, un mazazo de la bielorrusa.

Sabalenka arrancó el segundo como un vendaval para evitar una reacción, con Pegula cada vez más fuera del partido.

La bielorrusa consiguió un 'break' en el cuarto juego para el 3-1 y volvió a romper cuando restaba para el partido.

Sabalenka ganó el 38 % de puntos al resto y el 74 % al segundo saque de Pegula, lo que condenó a la estadounidense. Además, la bielorrusa terminó con 29 golpes ganadores y 22 errores no forzados, por solo 12 ganadores, aunque 14 errores de Pegula.

"Sin quejas. Estoy supercontenta de haber podido jugar así. En el último partido que jugué contra Jessica y fue casi imposible conseguir la victoria. Así que estoy superfeliz de haber podido jugar a este nivel", dijo Sabalenka a pie de pista.

La bielorrusa, que agradeció el cariño del público pese a competir contra una estadounidense, confesó que estaba "desesperada" por clasificarse para la final.

La bielorrusa había protagonizado un muy buen inicio de temporada con victorias en Brisbane, Indian Wells y Miami, tras caer ante Rybakina en la final de Australia, pero el año empezó a descarrilarse para ella con las giras de tierra y hierba.

Sabalenka llegó con muchas dudas al Abierto de Estados Unidos después de pasar con más pena que gloria por Canadá y Cincinnati, pero pugnará por su tercer título en Nueva York y su quinto 'grande', con los dos que también conquistó en Australia.