Rybakina remonta a Gauff y estrena el número 1 con pase a la final ante Sabalenka

Rybakina superó a Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 9 minutos.

La final del sábado entre Sabalenka y Rybakina, que ya disputaron este año la de Australia con victoria para la kazaja, enfrentará a la que ha sido número uno del mundo durante las últimas 99 semanas contra la tenista que ocupará el trono a partir del lunes.

Además, dejó al público local sin el esperado duelo estadounidense por el título entre Gauff y Jessica Pegula.

Para Rybakina será su primera final en Nueva York, mientras que Sabalenka disputará su cuarta seguida, con títulos en 2024 y 2025.

Rybakina estrenaba este jueves contra Gauff el número uno, que asumirá oficialmente el lunes y que se aseguró ayer con su clasificación para las semifinales.

La kazaja empezó el partido nerviosa, imprecisa en el saque y con muchos errores no forzados (18 en el primer set). Eso permitió a Gauff, campeona en Nueva York en 2023, tomar el control con un 'break' en el sexto juego para llevarse la manga.

Gauff llegó a esta semifinal con un balance de 18-0 en Nueva York cuando había ganado el primer set, una estadística que se rompió apenas una hora después.

Rybakina se recompuso en el segundo y logró una rotura temprana en el cuarto juego, pero Gauff igualó con un 'break' en el séptimo. Con 5-4 al resto, Rybakina se puso 15-40 con dos bolas de 'break' y cerró el set a la primera con una derecha de Gauff a la red.

En el tercero, ambas aguantaron el saque hasta que Rybakina rompió en el octavo y se dispuso para servir para el partido con 5-3. Pero Gauff le devolvió el 'break' en el momento más delicado de la semifinal.

Podía haber sido un golpe de efecto, pero enseguida Rybakina se vio con un 15-40 y dos bolas de partido. Otro error de Gauff, esta vez una volea larga cuando tenía el punto ganado, puso a Rybakina en la final.

"Creo que fue un buen comienzo. Solo fue un 'break' y por supuesto que hay nervios. Coco es una gran jugadora y siempre es difícil jugar contra ella (...) Así que respiré hondo, intenté animarme y simplemente me dije que tenía que luchar y jugar un buen tenis", explicó Rybakina tras el partido.

La del sábado será la cuarta final de un 'grande' para Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022 y en Australia en 2026.