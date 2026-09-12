Del 'Sincaraz' al Zverev-Shelton, una final para salir de la sombra

Shelton, el verdugo de Carlos Alcaraz en cuartos, no solo busca estrenar su palmarés en su primera final de un 'grande', sino que también carga con la responsabilidad de poner fin a la sequía de campeones estadounidenses en Nueva York, que dura desde que Andy Roddick ganó el título en 2003.

Para Zverev, que rompió su maleficio en Roland Garros, Nueva York representa la oportunidad de confirmar que su nombre merece estar entre los grandes de la historia, después de haber quedado atrapado entre dos generaciones, el 'Big Three' y la 'Sincaraz', en una especie de tierra de nadie.

"Por supuesto que ganar uno (un 'grande') era el objetivo último, pero ahora queremos más. Queremos conseguir cosas aún más grandes y seguimos trabajando muy duro para lograrlo", dijo Zverev, que se proclamó campeón en Roland Garros tras perder sus primeras tres finales en Nueva York (2020), París (2024) y Melbourne (2025).

La de 2020, su primera, fue especialmente dolorosa, ya que Zverev estaba a dos puntos del título con 5-3 y saque en el tercer set, pero acabó cediendo ante la remontada del austríaco Dominic Thiem.

"Me dejó una cicatriz hasta que gané en París. Creo que había interrogantes, había dudas sobre si algún día conseguiría ganar uno. Ahora que he ganado uno, ya está", confesó.

El alemán, que también fue finalista este año en Wimbledon, está en su tercera final consecutiva de un 'grande' en poco más de tres meses y se acercaría mucho al número uno del mundo del italiano Jannik Sinner con una victoria este domingo.

Con Sinner lesionado y Alcaraz muy rezagado de puntos tras meses apartado de las pistas, Zverev podría intentar el asalto al número uno del ranking en la recta final del año, para poner así la guinda a un 2026 de ensueño.

Zverev arrancó el torneo con dos partidos eternos a cinco sets con rivales prácticamente desconocidos, pero desde entonces ha arrollado ronda tras ronda hasta plantarse en la final. Eso sí, su rival de más calibre ha sido en octavos de final el italiano Luciano Darderi, número 22 del mundo.

En cambio, Shelton firmó una auténtica hazaña al derrotar a Alcaraz en el 'super tie-break' del quinto set, en plena madrugada del miércoles.

"Tuve una sensación de éxtasis, como si estuviera en la cima del mundo", dijo Shelton, sobre su triunfo sobre Alcaraz.

"Yo me lo estoy pasando bien. Voy a jugar contra el primer cabeza de serie en una final de un 'grande', contra un campeón de un 'grande', y yo voy en busca de mi primer título. Hay muchas razones para disfrutar de este momento. Darlo todo en la pista, llevarme al límite y ver hasta dónde soy capaz de llegar es algo que me resulta muy, muy emocionante", dijo Shelton.

El estadounidense, de 23 años, está disputando su mejor temporada, en la que ya ha conquistado cuatro títulos sobre todas las superfícies: el Masters 1.000 de Canadá, los 500 de Dallas y Múnich y el 250 de Stuttgart.

Pero contra Zverev tiene un balance de 0-5, incluida la final de Múnich en 2025.

"Iba 0-1 contra Stef (Tsitsipas), 0-3 contra Carlos (Alcaraz) y Foe (Frances Tiafoe) me ganó la última vez que jugamos en esta pista. Ha sido un camino muy cuesta arriba, así que creo que estoy totalmente preparado para el desafío y para encontrar soluciones", afirmó.