Tenis
12 de septiembre de 2026 a la - 20:12

Rybakina inscribe su nombre en la historia

La kazaja Elena Rybakina se convirtió en la nueva campeona del Abierto de Estados Unidos.
La kazaja Elena Rybakina se convirtió en la nueva campeona del Abierto de Estados Unidos.223836+0000 SARAH STIER

La kazaja Elena Rybakina se convirtió en la nueva campeona del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, al derrotar en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2. La consagración puso fin al dominio de Sabalenka en Nueva York, donde había conquistado las dos últimas ediciones.

Por ABC Color

Con el título de 2026, Rybakina se suma a una lista de campeonas que en los últimos años estuvo marcada por la diversidad de nombres y nacionalidades.

Lea más: Elena Rybakina corta el reinado de Sabalenka y es campeona del US Open

Antes de la kazaja, Sabalenka había ganado en 2025 y 2024, mientras que la estadounidense Coco Gauff se había coronado en 2023 y la polaca Iga Swiatek en 2022. La británica Emma Raducanu fue campeona en 2021, la japonesa Naomi Osaka se impuso en 2020 y 2018, la canadiense Bianca Andreescu ganó en 2019 y la estadounidense Sloane Stephens levantó el trofeo en 2017.

Rybakina, además, inscribió su nombre en la historia del torneo con su tercer título de Grand Slam, después de Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia de esta temporada. Su victoria también tendrá consecuencias en el ranking mundial, ya que desde el lunes desplazará a Sabalenka del número uno.

En la historia de la era Abierta, iniciada en 1968, el récord de títulos del US Open femenino pertenece a dos leyendas estadounidenses.

Chris Evert y Serena Williams conquistaron seis veces el torneo cada una. Evert lo hizo en 1975, 1976, 1977, 1978, 1980 y 1982, mientras que Serena levantó el trofeo en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014.

La alemana Steffi Graf ocupa el tercer lugar de esta clasificación histórica, con cinco títulos, logrados en 1988, 1989, 1993, 1995 y 1996. Más atrás aparece Martina Navratilova, con cuatro conquistas entre 1983 y 1987.

Con tres títulos figuran la australiana Margaret Court, campeona en 1969, 1970 y 1973; la estadounidense Billie Jean King, ganadora en 1971, 1972 y 1974; y la belga Kim Clijsters, que se consagró en 2005, 2009 y 2010.

Así, mientras Rybakina comienza a construir su propia historia en Nueva York, el nombre de Evert y Serena Williams continúa encabezando la selecta lista de las máximas campeonas del US Open en la era Abierta.