Rybakina inscribe su nombre en la historia

Con el título de 2026, Rybakina se suma a una lista de campeonas que en los últimos años estuvo marcada por la diversidad de nombres y nacionalidades.

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Antes de la kazaja, Sabalenka había ganado en 2025 y 2024, mientras que la estadounidense Coco Gauff se había coronado en 2023 y la polaca Iga Swiatek en 2022. La británica Emma Raducanu fue campeona en 2021, la japonesa Naomi Osaka se impuso en 2020 y 2018, la canadiense Bianca Andreescu ganó en 2019 y la estadounidense Sloane Stephens levantó el trofeo en 2017.

Rybakina, además, inscribió su nombre en la historia del torneo con su tercer título de Grand Slam, después de Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia de esta temporada. Su victoria también tendrá consecuencias en el ranking mundial, ya que desde el lunes desplazará a Sabalenka del número uno.

En la historia de la era Abierta, iniciada en 1968, el récord de títulos del US Open femenino pertenece a dos leyendas estadounidenses.

Chris Evert y Serena Williams conquistaron seis veces el torneo cada una. Evert lo hizo en 1975, 1976, 1977, 1978, 1980 y 1982, mientras que Serena levantó el trofeo en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014.

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La alemana Steffi Graf ocupa el tercer lugar de esta clasificación histórica, con cinco títulos, logrados en 1988, 1989, 1993, 1995 y 1996. Más atrás aparece Martina Navratilova, con cuatro conquistas entre 1983 y 1987.

Con tres títulos figuran la australiana Margaret Court, campeona en 1969, 1970 y 1973; la estadounidense Billie Jean King, ganadora en 1971, 1972 y 1974; y la belga Kim Clijsters, que se consagró en 2005, 2009 y 2010.

Así, mientras Rybakina comienza a construir su propia historia en Nueva York, el nombre de Evert y Serena Williams continúa encabezando la selecta lista de las máximas campeonas del US Open en la era Abierta.