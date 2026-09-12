Elena Rybakina corta el reinado de Sabalenka y es campeona del US Open

La kazaja Elena Rybakina se consagró por primera vez campeona del Abierto de Estados Unidos al derrotar el sábado en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien buscaba conquistar el torneo por tercer año consecutivo. La victoria fue por 6-4, 5-7 y 6-2.

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Rybakina, que el lunes desplazará a Sabalenka del número uno del ranking mundial, conquistó así su segundo título de Grand Slam de la temporada, después del Abierto de Australia, y el tercero de su carrera, tras el Wimbledon de 2022.

Sabalenka, que llevaba 20 partidos consecutivos sin perder en Flushing Meadows, se resistió a la derrota después de ceder el primer set. La bielorrusa reaccionó en el segundo parcial y, justo antes del tiebreak, consiguió quebrar por primera vez el imponente servicio de Rybakina para igualar el partido.

Pero la kazaja, nacida en Moscú, no acusó el golpe. Con una notable frialdad, recuperó el control en el tercer set y terminó imponiéndose ante una Sabalenka completamente frustrada, que llegó a destrozar su raqueta a golpes mientras permanecía sentada en su silla. En contraste, Rybakina recibió la ovación del público.

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Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

El triunfo de Rybakina representa un cambio de mando en el tenis femenino, después de que Sabalenka dominara el circuito desde octubre de 2024.

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La bielorrusa, de 28 años, cerrará así su primera temporada desde 2022 sin conquistar un título de Grand Slam, tras perder ante Rybakina las finales del Abierto de Australia y del US Open.