El equipo españo ya prepara la Davis en Chile

El equipo ha viajado con la única ausencia de Pedro Martínez Portero que se incorporará al equipo este martes tras disputar la final del ATP Challenger de Génova (Italia) el pasado domingo. También ha viajado el valenciano Sergio Planella como 'sparring' del equipo, según informa la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El capitán, David Ferrer, señaló, en declaraciones distribuidas por la RFET, que ha sido un día de adaptación para los jugadores por el cambio de horario, la altura y el desfase horario.

"Las sensaciones han sido buenas, la pista está bastante bien cuidada y hemos tenido todas las facilidades de la organización”, comentó el capitán, que señaló que el martes tienen previsto llevar a cabo ya un trabajo más intenso con vistas a los partidos que se inician el sábado.

Respecto a la juventud del equipo, el extenista aseguró: “Como capitán me gusta que haya jugadores jóvenes que vayan creciendo, tanto personalmente como tenísticamente, y más con estos jugadores que llevan un grandísimo año".

"Estamos hablando de Rafa Jódar, que ya está Top-10 en el Race, o Dani Mérida que también está ganando muchos partidos y es un jugador a destacar porque ha ido cada año mejorando su tenis”, declaró Ferrer.

También se refirió al ambiente que encontrarán en la pista Anita Lizana, de la capital chilena: “Venimos a competir y a darlo todo. Yo confío mucho en mi equipo porque son jugadores muy buenos que han competido en grandes eventos y en situaciones de presión. Obviamente algunos van a debutar en Copa Davis con el público en contra y eso les va a cambiar un poco la perspectiva, pero son muy competitivos”.

El conjunto de Chile lo forma Alejandro Tabilo, número 28 en la clasificación de la ATP; Cristian Garin, que fue número 17 del mundo y hoy es 133; y Marcelo Barrios y Matías Soto, 139 y 237 del ranking, respectivamente, capitaneados por el extenista Nicolás Massú.

La serie entre Chile y España, equipos que se han enfrentado en dos ocasiones anteriores (1928 y 1965) con sendos triunfos para el conjunto europeo, tendrá lugar este fin de semana.

Chile perdió la única final que disputó, en 1976, contra Italia; España suma seis títulos de Copa Davis (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019).