La española Bucsa derrota a la húngara Udvardy y avanza a cuartos de final en Guadalajara

Bucsa se impuso en una hora y 29 minutos con parciales de 6-4 y 6-4.

"Fue un día difícil, tuve problemas físicos, emocionalmente no me sentía bien, pero logré sobreponerme a ello. Agradezco el apoyo que me dio todo este público porque me ayudó a salir adelante", afirmó Bucsa al final del partido.

La española, que sufrió el rompimiento del segundo juego del primer set, se recompuso gracias a su potente derecha y su precisión desde el fondo de la cancha para dominar a Udvardy con quiebre en los juegos uno y tres para imponerse 6-4.

En la segunda manga, Bucsa perdió efectividad en su primer servicio, solo alcanzó a meter un 33 por ciento de ellos en sus dos juegos iniciales, pero los contrarrestó gracias las erráticas devoluciones de Panna, lo que le permitió romper en el juego nueve y sentenciar el set 6-4 con su servicio.

Más tarde la checa Sara Bejlek, tercera favorita, se medirá a la estadounidense Alicia Parks; la francesa Diane Parry, cuarta del torneo, se eliminará con la también estadounidense Peyton Steams, y la polaca Janice Tjen chocará con Sloane Stephens.

Los octavos de final concluirán el miércoles con cuatro juegos.

La ucraniana Marta Kostyuk, principal favorita, jugará ante la estadounidense Taylor Townsend, mienttras que la turca Zeynep Sönmez intentará dar la sorpresa contra la estadounidense Iva Jovic, segunda mejor del torneo.

Otra representante de Estados Unidos, Kayla Day, chocará con la rusa Liudmila Samsónova, y la polaca Magdalena-Frech se eliminará con Caroline Dolehide.