Santaní deja los puntos en su recinto y alcanza la zona de ascenso

En los primeros compases de la etapa complementaria, el elenco albinegro tuvo la chance de desnivelar el marcador en una acción en la que el delantero William Casanova fue derribado dentro del área por Víctor Benítez. El árbitro Carlos Paul Benítez sancionó la pena máxima, de cuya ejecución se encargó el delantero Lenon Farías con un zurdazo cruzado; sin embargo, el remate fue bien intuido por el portero Faustino Piotti, quien logró desviar el balón.

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Sin embargo, desde el VAR, comandado por Fernando López, se autorizó la repetición del cobro debido al adelantamiento del portero, dándole al dueño de casa la oportunidad de tener su revancha. En esta ocasión, el encargado fue Édgar Villalba, quien con gran calidad abrió la cara interna de su botín zurdo para descolocar al guardameta solense. Este último se había arrojado hacia su costado izquierdo ante una ejecución que terminó colándose en el ángulo superior derecho del arco.

Superada la hora de partido, el propio Édgar Villalba volvió a hacer gala de la gran calidad que posee en su pierna zurda. En esta ocasión, lo hizo mediante un tiro libre de larga distancia que pasó limpiamente por encima del salto de la barrera azul, terminando por colarse en el ángulo superior derecho. El portero Faustino Piotti fue un mero espectador de la magistral anotación: se quedó sin respuestas, clavado en el centro de su portería y resignado a observar cómo el esférico inflaba las redes.

Entrando en la recta final del encuentro, una infantil e innecesaria falta de Franco Ortellado dentro del área sobre Arnaldo Zárate —quien se encontraba en una situación comprometida— obligó a Carlos Paul Benítez a sancionar penal. Como ya es costumbre, Édgar Villalba asumió la responsabilidad desde los doce pasos y demostró toda su categoría: sacó un bombazo alto hacia el poste izquierdo de Faustino Piotti, que por más que adivino la intención, nada pudo hacer ante la impecable colocación del remate.

Con la victoria, el elenco comandado por Julio Irrazábal se instala en zona de ascenso directo a la Primera División, ocupando el segundo lugar de la clasificación por detrás del líder, el General Caballero de Juan León Mallorquín. Ahora, el equipo queda a la espera de lo que haga el 12 de Junio de Villa Hayes, conjunto que este domingo recibe a Independiente de Campo Grande y que, en caso de sumar de a tres, recuperará su condición de escolta.

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Síntesis del partido:

Estadio: Juan José Vázquez (San Estanislao). Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Roberto Cañete y Félix Cantero. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Nancy Fernández.

Deportivo Santaní (3): Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Elián Vogado; Thyago Meza (46’ Mathías Martínez), Herminio Vera, Adrián Mereles y Édgar Villalba (87’ Rodolfo Silva); William Casanova (75’ Juan González) y Lenon Farías (56’ Arnaldo Zárate). D.T.: Julio Irrazábal.

Sol de América (0): Faustino Piotti; Víctor Dávalos (69’ Jorge González), Franco Ortellado, Víctor Benítez y Wilson Ibarrola; Enzo Rodas (69’ Marcos Gaona), Brahian Fernández, Gustavo Marecos (69’ Alfredo Martínez) y Fernando Leguizamón; Víctor Argüello y Julio Rivarola. D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 60’, 69 ’ y 72’ Édgar Villalba, el primero y el tercero de penal (DS) Amonestados: 63’ Martín Giménez y 69’ Édgar Villalba (DS); 42’ Enzo Rodas, 52’ Brahian Fernández, 52’ Gustavo Marecos, 60’ Faustino Piotti y 90’+5’ Jorge González (SA).