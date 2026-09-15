Massú: "Jugar contra España y como locales es una oportunidad que hay que aprovechar"

Chile no pierde una eliminatoria como local en esta competición desde hace quince años, desde que cayó en septiembre el 2011 ante Italia. Desde que Massu es el capitán del equipo, nunca ha perdido una serie como anfitrión. Este fin de semana, en el Court Central Anita Lizana de Santiago, afronta otro reto.

"Mi prioridad era poner a Chile entre los mejores del mundo. Tener una oportunidad de jugar contra España, en casa, hay que aprovecharla. Que vengan países de potencia mundial no siempre pasa. Puede tocarte varios años como visitante y hay que aprovechar jugar como local. Vamos a asumir esta serie con convicción. Uno vive para enfrentarse a los mejores del mundo. Esta generación puede dar mucho más al tenis chileno", dijo Massú.

El capitán de Chile destaca la variedad del conjunto español a pesar de no contar con Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich y su facilidad para adaptarse a distintas superficies. "Todos hablan de Rafael Jódar y nos vamos a enfrentar a él. Es una fecha impresionantemente especial para Chile el 18 de septiembre. Todo se junta. Me contaron que las entradas se vendieron en cuatro horas. Hay que trabajar para que el día de mañana podamos seguir creciendo", insistió Massú.

"Los jugadores españoles se adaptan a todas las superficies. Se adaptan muy rápido. Tres son de Madrid, Dani Mérida, Martín Landaluce y Rafa Jódar y saben jugar en esta superficie. Más que preocuparse de la situación y las circunstancias y si puede llover o no, hay que centrarse en nuestro equipo", añadió el responsable del equipo chileno, que subraya lo especial de la fecha en la que se inicia el duelo ante el cuadro de David Ferrer.

"Es una fecha especial además, el 18 de septiembre, las Fiestas Patrias (conmemoración la conformación de la Primera junta Nacional de Gobierno en 1810). Es una serie que tiene todo para ser espectacular. Ante uno de los mejores del mundo, en casa", indicó Nicolás Massú, que afronta otra serie relevante en su carrera.

"Todas las Copas Davis son importantes. Y cada serie se toma con mucha seriedad. Desde que soy capitán nunca se ha perdido como local pero España es una potencia mundial. Es finalista. Tiene un equipo muy bueno y si jugamos con ello es porque nos hemos mantenido en el tiempo, en el Grupo Mundial. Medirse y competir con España es que estamos arriba, entre los dieciséis mejores del mundo", recordó.

Massú cuenta con Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto como selección. No podrá contar con Nicolas Jarry, que acaba de salir de una lesión.

"Nos hubiera gustado que también Nico Jarry estuviera en el equipo y uno a veces no puede contar con todos los jugadores. Garín, que llegó también con limitaciones físicas, está entrenando bien y eso me da tranquilidad. Para cuando tome la decisión esté apto para poder jugar. El jueves sabrán quiénes son los elegidos para jugar", añadió.

"Siempre lo importante es ocuparme de nosotros primero. Evaluar a España, por ránking es un equipo muy bueno. Alejandro Davidovich y Carlos Alcaraz no están. A nosotros también nos faltan jugadores pero tienen jugadores muy potentes, jóvenes. Han tenido grandes resultados en arcilla y cemento. Vamos a ver quienes son los de individuales. La localía es importante para nosotros. Jugamos en cancha de arcilla con nuestras condiciones. Tenemos confianza pero qué mejor que enfrentarse a equipos de los mejores del mundo porque eso quiere decir que estamos ahí", insistió Massú.

Nicolás Massú compatibiliza su trabajo en el circuito, a lo largo de la temporada, con el argentino Francisco Cerúndolo, con el de capitán de Copa Davis. "Llevo tantos años en el circuito y ahora estoy centrado en la Copa Davis. La emoción de representar a Chile en el estadio Nacional. Queremos seguir creciendo y compitiendo. Ahora estoy con Francisco Cerúndolo en el circuito y cuando acabe la Davis volveré al tour con él. Sigo motivado".

"La responsabilidad de un capitán es tomar decisiones. Cuando se trata de lesiones tengo un equipo médico que me aconseja y también el médico de cada jugador. siento su apoyo y me pueden aconsejar. Tengo experiencia, jugué esta competición y también soy capitán desde hace tiempo. Sé lo que están haciendo los jugadores españoles y a quién nos vamos a enfrentar. Todo es parte del trabajo. La Copa Davis para mi es mi vida. Representar a Chile es una prioridad", dijo Massú sobre los lesionados, como Jarry que a pesar de la lesión está con el grupo chileno y es una aportación en los entrenamientos. Sufre una dolencia en el codo derecho y lleva sin competir desde abril.

"Nico lleva un tiempo sin competir. está en recuperación y empezó a jugar en cancha la semana pasada. Quería que estuviera con nosotros entrenando. Está con nosotros y es importante para el grupo, lleva tiempo en la Copa Davis. Me tiene contento. Somos ocho jugadores aquí y es lo que uno quiere. Hay jugadores con más tiempo y con menos tiempo y espero que se recupere que pueda jugar torneos y que tenga motivación por estar con nosotros", concluyó Massú.