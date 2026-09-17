La española Bucsa se inscribe en las semifinales del Abierto de Guadalajara

La española se impuso con parciales de 6-0 y 6-4.

Bucsa arrancó el primer set de manera consistente en su servicio y precisa en su juegos desde el fondo de la cancha, lo que le permitió romper en el segundo juego ante una Bejiek que se notó con algunos problemas en la muñeca izquierda, la cual se tomó de manera reiterada con la otra mano.

La checa siguió con problemas en sus intentos por meter su primer servicio, acumuló tres dobles faltas, lo que aprovechó la española para romper en el juego cuatro, lo que reiteró en el seis para llevarse la primera manga en apenas 20 minutos por 6-0.

Bejiek ajustó en la segunda manga, fue más agresiva y quebró el primer juego. Cristina se recuperó en el sexto juego con un rompimiento que logró gracias a su precisa derecha.

La española recuperó el tenis dominante del primer set, rompió en el juego 10 para redondear la victoria y su pase a la semifinal.

"Estoy muy contenta de la manera en que manejé el partido, no esperaba jugar tan bien y ahora estoy muy cansada. El primer set lo hice muy bien, ella empujó en el segundo, pero tuve calma, seguí empujando y lo conseguí; estoy feliz", dijo Bucsa.

La programación de los cuartos de final continuará hoy con los otros tres juegos.

La estadounidense Iva Jovic, segunda favorita, buscará seguir su camino para refrendar su título en su partido contra la polaca Magdalena-Frech, séptima clasificada.

En choque entre estadounidenses Peyton Stearns se medirá con Sloane Stephen, y la ucraniana Marta Kostiuk, principal favorita, chocará contra la rusa Liudmila Samsónova, número ocho de este certamen que se juega sobre cancha dura y reparte unos 1,2 millones de dólares en premios.