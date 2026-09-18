1-0. Buse vence a Escurra en un duro partido y le da el primer punto a Perú

Buse necesitó tres horas y media para imponerse a Escurra con parciales 7-6, 4-6 y 7-5 en la cancha de polvo de arcilla del Jockey Club, que lució abarrotado de hinchas peruanos para apoyar a la flamante figura del tenis local.

Sin embargo, la raqueta número uno de Perú sufrió en gran parte del partido ante la fuerza del saque de Escurra, que pidió asistencia médica en el tercer set por un dolor en el muslo, además de la presión de sentirse favorito en casa.

El siguiente partido de individuales de esta jornada enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas (190 ATP) contra el paraguayo Daniel Vallejo (58 ATP), la primera raqueta de su país.

Este sábado la jornada empezará con el partido de dobles que disputarán las parejas Buse y Arklon Huertas del Pino contra Vallejo y Martín Vergara.

El cuarto partido de la ronda será de Buse versus Vallejo, y el último encuentro lo jugarán Varillas contra Escurra.