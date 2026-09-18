Iva Jovic vence a Frech y jugará en semifinales ante la española Bucsa

Jovic, segunda favorita, no tuvo problemas para imponerse con parciales de 6-2 y 6-1 a Frech, séptima sembrada.

Jovic impuso su jerarquía desde el primer set. Quebró en el juego dos y ocho del primer set ante una Frech que nunca logró consolidar su primer servicio.

En la segunda manga Jovic fue aún más dominante. Rompió en el cuarto y sexto juegos para sellar su triunfo.

En la siguiente ronda, la estadounidense intentará mantener su camino a refrendar su título ante Bucsa, 44 en el ránking de la WTA, que más temprano tuvo una brillante exhibición en su victoria por 6-0 y 6-4 ante la checa Sara Bejiek, tercera sembrada.

En la sorpresa de la jornada la rusa Liudmila Samsónova, sembrada número ocho, derrotó en un intenso partido a la ucraniana Marta Kostiuk, favorita principal, con parciales 4-6, 6-2 y 7-5.

Samsónova se levantó de un primer set en el que estuvo errática con sus devoluciones desde el fondo de la cancha y con su servicio, que fue roto en el cuarto y décimo juego.

La rusa fue más agresiva en la segunda manga; quebró en los juegos uno, tres y siete.

Liudmila mantuvo sus consistencia en el set definitivo, en el que sumó dos rompimientos más, en el séptimo y undécimo juego para concretar su pase a la siguiente ronda.

En el último partido de los cuartos de final la estadounidense Peyton Stearns le ganó a su compatriota Sloane Stephens con parciales de 7-6(6) y 6-4, por lo que este viernes chocará con Liudmila Samsónova en semifinales del torneo que se juega sobre cancha dura y reparte poco más de 1.2 millones de dólares en premios.