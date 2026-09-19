Jódar arrolla a Garín y pone a España a un paso de la fase final de Bolonia

España, con dos debutantes, subrayó el gran momento de sus dos jugadores para encarrilar el triunfo y propiciar la primera derrota de Chile, como local, desde hace quince años.

El combinado chileno nunca ha perdido en casa con Nicolás Massu como capitán y lleva doce eliminatorias seguidas invicto como anfitrión. Ahora, ante España, está a un partido de poner fin a esa buena racha.

Jódar tardó una hora y 4 minutos en ganar a Garín. Previamente, Dani Mérida, que también debutaba con la selección española, logró una remontada y un triunfo ante Alejandro Tabilo, por 5-7, 6-3 y 6-3, que ponía delante a España ante Chile.

La serie, ahora con ventaja de 2-0 para España, se completará el domingo, con el partido de dobles entre Tomas Barrios Vera y Alejandro Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar. Después, Alejandro Tabilo se medirá a Rafa Jódar y Cristian Garín a Dani Mérida.

Un solo triunfo en los tres partidos que quedan clasifica a España para la final entre ocho que se jugará en Bolonia en noviembre.