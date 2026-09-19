Jódar asegura que tuvo "las ideas muy claras" para vencer a Garín y dar ventaja a España

"He tenido que empezar muy bien, muy activo y con las ideas muy claras. Garín es un gran jugador y las eliminatorias acá en Chile son muy difíciles, incluso cuando Dani (Mérida) ha ganado el primer punto", aseguró Jódar en conferencia de prensa.

La primera raqueta del equipo español afirmó que en el inicio de esta serie "hemos hecho las cosas muy bien, hemos ido de menos a más".

El debutante hispano, número 14 del ranking mundial, se impuso por 6-0 y 6-2 en el segundo partido jugado en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago, luego del triunfo de su compatriota Daniel Mérida abriendo la serie con un triunfo por 5-7, 6-3 y 6-3 ante Alejandro Tabilo.

Por su estreno en el equipo español, Jódar fue consultado por sus recuerdos de niño y la presencia de su padre acompañándolo.

"Es muy especial que él esté conmigo esta semana, recuerdo ver muchas Copa Davis con él y con mi familia de pequeño y de verdad que me hacía mucha ilusión ver a mi país jugar y soñar algún día con poder estar con la selección española y hoy ha sido el día".

En cuanto a su experiencia en este partido expresó que "al final todos los partidos son muy difíciles, un partido de Copa Davis es totalmente diferente al cualquier partido en el circuito, sobre todo si juegas de visitante, en este caso en Chile", comentó Jódar.

El tenista juvenil, de 20 años, afirmó que estaba preparados para enfrentar estos partidos ante el equipo chileno "sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, lo que iba a ser el ambiente aquí en Chile".

"Estábamos mentalizados, saber con lo que te vas a encontrar es muy importante y estamos muy contentos de cómo nos hemos abstraído del ambiente para ir punto a punto", añadió.

Tras su contundente victoria, que deja a España a un triunfo de repetir la presencia entre los ocho mejores del mundo, Jódar se mostró precavido frente al duelo de dobles que abrirá este domingo la última jornada y que enfrentará a la dupla chilena Tabilo y Tomás Barrios contra Jaume Munar y Pedro Martínez.

"La eliminatoria no está terminada, intentar mañana acabarla, hoy hemos dado el primer paso", cerró.