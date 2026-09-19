Mérida dice que su triunfo ante Tabilo le da a España "mucha confianza"

"Esta eliminatoria de Copa Davis puede pasar de todo. Este primer punto era muy importante porque, a priori, el favorito era él quien tenía que ganar. Es un punto que nos da mucha confianza, pero todavía queda muchos partidos por delante", aseguró Mérida en conferencia de prensa.

El hispano, número 41 del ranking mundial, se impuso por 7-5, 3-6 y 3-6 en el primer partido jugado en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago, para poner en ventaja a su equipo.

Mérida consideró que su momento clave para remontar fue "en el segundo set, en el 3-3, él ha fallado dos o tres bolas y eso es lo que me ha dado un poco de vida. He sabido aprovecharlo y a partir de ahí el partido ha ido cambiando muy a mi favor".

El tránsito del encuentro, sin embargo, comenzó difícil para Mérida quien reconoció que "el primer set se lo ha llevado él con merecimiento, pero más que nada porque me he visto con muchas opciones, he tenido opciones para ganarle y eso es lo que más me ha podido mentalmente".

"Tanto el capitán David (Ferrer) como el equipo sabíamos que si seguía duro en el partido las oportunidades iban a seguir llegando y le iba a dar la vuelta. He confiado en mí, he seguido intenso", añadió.

España, subcampeón de la Copa Davis en 2025, es favorito en la serie a pesar de la localía de Chile y buscará su segundo punto en esta jornada con el duelo entre el chileno Cristian Garín (133) y el juvenil español Rafael Jódar (14 ATP).

Mérida comentó que en su debut se sintió "muy nervioso al principio, el público ha estado apoyándole (a Tabilo) como ya lo sabíamos antes de empezar el partido. Pero bueno, muy contento con cómo he sabido darle la vuelta al partido, tranquilizarme".

"Sobre todo muy contento de cómo he jugado para sumar el primer punto para España en este primer enfrentamiento", cerró.