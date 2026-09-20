España, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Chequia, Austria y Corea, a la fase final

El martes, en el sorteo del tramo final de la competición, quedará configurada la fase final, en la que España partirá como cabeza de serie.

España, con dos debutantes, acabó con la histórica racha de Chile, que no perdía como local desde hacía quince años, en las últimas doce eliminatorias. Pero de la mano de Dani Mérida y Rafa Jódar logró un año más jugar la fase final.

El dobles, con Pedro Martínez y Jaume Munar, redondeó este domingo el trabajo del cuadro de David Ferrer, que selló el 0-3 en el Parque Olímpico Estadio Nacional de Santiago de chile.

El conjunto español, que aspira a su séptima ensaladera y que contará con la posibilidad de recurrir a Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, bajas en esta serie, será cabeza de serie en el sorteo de una competición en la que espera Italia como vigente campeona y gran favorita.

El cuadro transalpino, dominador en los últimos años, contará ya con Jannik Sinner. También será candidata Alemania, con Alexander Zverev, que eliminó a Croacia en el Heristo Arena de Halle, en pista dura.

El número dos del mundo, campeón del Abierto de Estados Unidos, ganó sus dos encuentros individuales. Qujeó igualada la eliminatoria con 1-1 el sábado, pero ganó los dos partidos siguientes Alemania. Primero el dobles, con Kevin Krawietz y Tim Puetz ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5 y 6-2, y después Alexander Zverev selló el pase al vencer a Dino Prizmic por 6-2 y 6-4

Gran Bretaña arrolló a Ecuador en Londres (4-0). Ya dejó encarrilada la serie el sábado con un equipo B y los triunfos de Toby Samuel y Arthur Fery, y este domingo, en el dobles, amarró el objetivo y Henry Patten y Neal Skupski tumbaron a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3 y 6-4. Después, en un partido ya intrascendente, Harry Wenkelken se impuso a Angel Véliz por 6-2 y 6-3.

El sábado por la noche, Felix Auger Aliassime certificó la victoria de Canadá ante Francia (3-1), que había apretado el duelo con el triunfo en el dobles. Aliassime ganó a Arthur Rinderknech por 4-6, 7-6(5) y 6-4, y llevó a Canadá a la fase final, en la que ya esperaban la Republica Checa, que dejó fuera a Estados Unidos (3-2), Austria, que se impuso a Bélgica en Viena (3-1), y Corea del Sur, el primer país asiático en alcanzar una fase final tras imponerse a India (4-0).