España gana el partido de dobles y se clasifica para la fase final de Bolonia

La pareja española se impuso por 6-0 y 6-3, ganando 11 juegos de forma consecutiva en la pista central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de la capital chilena, en poco más de una hora.

Jaume Munar y Pedro Martínez encaminaron su triunfo desde el primer set, que ganaron sin atenuantes por 6-0 ante una pareja chilena formada por Alejandro Tabilo y Tomás Barrios que tuvo pocas opciones de responder y que no ganaron su primer juego hasta el segundo set.

Los chilenos rompieron el saque a sus rivales en el séptimo juego de la segunda manga y la dupla española mostró problemas para cerrar el partido, con muchos errores que ayudaron a los locales a poner el set 3-5.

En el noveno juego, Munar y Martínez hicieron valer su servicio para rubricar su triunfo.

España llegó al partido de dobles con ventaja de 0-2 en la eliminatoria después de los triunfos en individuales de Daniel Mérida y Rafael Jódar el sábado.

Jódar, número 14 del 'ranking' mundial, se impuso por 6-0 y 6-2 a Cristian Garín después de la victoria de Mérida por 7-5, 3-6 y 3-6 ante Alejandro Tabilo.

Así, España estará en la fase final que disputarán ocho equipos del 24 al 28 de noviembre en el SuperTennis Arena de Bolonia.