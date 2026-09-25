Bouzas abrirá ante Muchova la semifinal entre España y Chequia

La capitana española, Carla Suárez Navarro, mantiene así a las dos raquetas individuales que participaron en la victoria de cuartos de final ante Kazajistán, mientras que su homóloga checa, Barbora Strycova, introduce a Muchova en lugar de Marie Bouzkova.

Bouzas, número 93 del mundo, se medirá a Muchova (8), finalista de Wimbledon esta temporada, en el primer partido de una eliminatoria que comenzará a las 17.00 hora local (09.00 GMT) sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China.

La checa disputará su primer encuentro en estas Finales después de descansar en los cuartos ante Gran Bretaña, en los que Bouzkova (26) derrotó a Sonay Kartal y Noskova cerró la eliminatoria frente a Katie Boulter.

A continuación, Bucsa, número 35 del mundo y primera raqueta española, afrontará el desafío de Noskova, sexta de la clasificación y campeona de Wimbledon. La checa consiguió ante Boulter 15 saques directos y no concedió ninguna bola de rotura.

Si los dos individuales dejan la eliminatoria empatada, el dobles decisivo enfrentaría, según las nominaciones iniciales, a Bucsa, número 14 de la especialidad, y Sara Sorribes Tormo (106) con Bouzkova (39) y Katerina Siniakova, primera del mundo en la modalidad.

Bucsa y Sorribes, medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, dieron a España el punto definitivo ante Kazajistán, mientras que Siniakova constituye la gran referencia de Chequia para un posible tercer encuentro.

España buscará clasificarse para su primera final desde 2008 y mantener vivo el sueño de conquistar un sexto título, que espera desde 1998. La vencedora se enfrentará el domingo a Ucrania o Italia.