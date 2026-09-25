Jódar: "Que Federer y Rod Laver vean mis partidos significa mucho"

El tenista madrileño se estrenó con victoria en la competición al derrotar por 6-2 y 6-3 al kazajo Alexander Bublik.

"Iba a ser un partido muy difícil, pero lo he manejado muy bien, las situaciones difíciles creo que él ha jugado muy bien, pero en los puntos importantes yo he estado mejor", respondió Jódar en la rueda de prensa posterior al partido.

Sobre el problema que sufrió con las zapatillas en el primer set, Jódar lo achacó a la forma en la que resbala.

"Es por cómo resbalo, especialmente en pistas de cemento. Cuando pego la derecha o cuando corro hacia a la red. Pongo mucha tensión en la zapatilla, por eso se rompen tantas, por suerte tengo varias zapatillas y pudo cambiarlas rápido, teniendo otro par listo".

Durante su partido estuvieron en la grada dos leyendas de este deporte como Roger Federer, que organiza la competición, y Rod Laver, que da nombre a la misma.

"Roger es una leyenda de nuestro deporte y muy contento de que haya organizado todo este evento y que empezara cuando aún estaba en activo. Para mí es un gran jugador que ha dado mucho al tenis, que viera mi partido significa mucho para mí y para todos los jugadores. También quiero hacer una mención especial para Laver, que es una leyenda. Que gente como ellos aprecien estas competiciones es muy bonito".