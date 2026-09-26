Alcaraz: "Poco a poco estoy volviendo a mi mejor ritmo"

El murciano, que ya ha ganado dos partidos en esta edición de la Copa Laver, venció este sábado a Taylor Fritz y dio al equipo de Europa la igualada en el marcador contra el Resto del Mundo.

"La intensidad con la que hemos jugado ha sido muy alta. Esta pista y estas bolas permiten jugar intercambios largos. Estoy muy contento de poder jugar a este nivel, dijo Alcaraz en rueda de prensa, que insistió en la importancia del tiempo fuera del tenis que se tomó tras alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

"Fueron muy importantes para mí las dos semanas después del Abierto de Estados Unidos. Me tomé una semana de descanso sin tocar una raqueta. Trabajé mucho mi físico. Poco a poco estoy volviendo a mi mejor ritmo, tanto en mi tenis como en mi físico. He estado practicando mucho en mi servicio, he hecho un par de cambios en mi servicio".

"Físicamente aún tenemos que seguir jugando partidos, partidos intensos como el de este sábado. Tema tenístico creo que estoy a un buen nivel. He ido mejorando poco a poco, hemos pulido muchos detalles, muchos golpes. Me siento con mucha confianza", dijo Alcaraz.

Con los 18 puntos que lleva en esta Laver, Alcaraz ha igualado los puntos que hizo Roger Federer en la competición.

"Es algo que tenía en mente", reconoció. "Ser el tercero, empatado con Federer y solo con Sock y Zverev por delante, es algo increíble. Intentamos ayudar al equipo todo lo posible".