Alcaraz se echa a Europa a la espalda e iguala la Laver Cup

Alcaraz vengó de esta manera la única derrota de su carrera ante Fritz, producida el año pasado en la Laver Cup de San Francisco, días después de que el español conquistase el US Open.

Una derrota casi anecdótica, por la importancia de la misma dentro de un torneo de exhibición, pero de la que Alcaraz aprendió, ya que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos ante el estadounidense y en ese camino solo ha cedido dos sets.

Este sábado, en la sesión nocturna del O2 y después de que Europa se dejara los dos enfrentamientos previos con las derrotas de Flavio Cobolli y Alexander Zverev, Alcaraz se echó al equipo a los hombros, venció al mejor de los de Andre Agassi en un superdesempate muy tenso en el que incluso salvó dos puntos de partido en contra e iguala la Laver Cup a la espera de lo que ocurra en el dobles.

La intención de Alcaraz es volver a jugar un individual este domingo, cuando el torneo se decidirá valiendo cada victoria tres puntos.