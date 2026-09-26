Chequia busca su duodécima Copa Billie Jean King ante una Ucrania que estrena final

La selección checa, once veces campeona, llega invicta al encuentro decisivo y con dos jugadoras entre las diez mejores del mundo, Linda Noskova (6) y Karolina Muchova (8), además de la número uno de dobles, Katerina Siniakova.

Ucrania presenta menos profundidad, pero eliminó por 2-0 a la bicampeona Italia en semifinales y afronta la final con el impulso de una jornada en la que Kalinina (48) y Svitolina (7) ofrecieron sus mejores actuaciones del torneo.

Chequia no ha necesitado disputar ningún dobles para alcanzar su primera final desde 2018. Superó por 2-0 a Gran Bretaña en cuartos y repitió el resultado ante España en semifinales, con cuatro victorias individuales repartidas entre tres jugadoras.

Marie Bouzkova (26) abrió el camino ante las británicas con un trabajado triunfo en tres sets sobre Sonay Kartal (127), antes de que Noskova resolviera la eliminatoria contra Katie Boulter (54). La capitana Barbora Strycova reservó después a Bouzkova y alineó frente a España a Muchova, que superó a Jéssica Bouzas (93), y a Noskova, vencedora ante Cristina Bucsa (35).

Esa variedad constituye la principal ventaja checa. Strycova puede elegir entre tres raquetas contrastadas y conserva para un eventual tercer partido a Siniakova, la mejor doblista del mundo, capaz también de competir en individuales.

Noskova, campeona de Wimbledon, ha asumido el papel de primera raqueta y ganado sus dos encuentros en Shenzhen sin ceder un set. "La idea es conquistar el título; de otro modo no estaríamos aquí", afirmó después de los cuartos de final.

Chequia busca ampliar un palmarés que ya la sitúa como la segunda selección más laureada de la competición, solo por detrás de Estados Unidos, y recuperar una corona que conquistó seis veces entre 2011 y 2018.

Ucrania ha recorrido un camino más accidentado. Necesitó el dobles para eliminar por 2-1 a Bélgica después de que Greet Minnen (127) derrotara a Svitolina y enviara la eliminatoria al dobles, pero dio un salto de nivel contra Italia.

Kalinina derrotó este sábado por 6-3 y 6-4 a Tyra Grant (150), y Svitolina arrolló después por un doble 6-2 a Jasmine Paolini (20). La número siete del ranking WTA dominó con tal autoridad que solo cedió cuatro juegos y ganó 58 de los 89 puntos disputados.

La final enfrenta así a la selección con más recursos del torneo contra otra que ha encontrado una fórmula definida. Kalinina ha ganado sus dos individuales y Svitolina llega reforzada tras desbordar a la principal jugadora italiana.

Si la eliminatoria alcanza el dobles, la ventaja teórica volverá a corresponder a Chequia por la presencia de Siniakova. Ucrania, sin embargo, ya sobrevivió a esa situación ante Bélgica gracias a Kalinina, número 140 de la especialidad, y Lyudmyla Kichenok (52).

"Es un momento muy especial para nosotros y para Ucrania, con la difícil situación que atraviesa la gente en nuestro país", declaró Svitolina después de alcanzar una final que parecía lejana cuando el equipo debutó en la competición en 1993.

El título se decidirá este domingo desde las 17:00 hora local (09:00 GMT) sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China.