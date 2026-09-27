Alcaraz viaja a Tokio este lunes

Alcaraz ganó este domingo la Copa Laver junto al equipo europeo en un fin de semana en el que disputó dos partidos, un dobles el viernes y un individual el sábado, ambos saldados con victoria. Pese a que tenía otro duelo programado para el domingo, ante el australiano Alex de Miñaur, este no se jugó porque Europa selló el título antes.

Ahora, el murciano viajará a Tokio donde se espera que debute a finales de semana en un cuadro que incluirá a Taylor Fritz, que perdió todos los partidos que disputó en la Laver, el estadounidense Frances Tiafoe y Rafael Jódar.

La parada en Tokio será la primera de la gira asiática, en la que Alcaraz también disputará el Masters 1000 de Shanghái una semana después.

Tras esta parte de la temporada, al murciano le quedará por jugar el Six Kings Slams en Arabia Saudí, antes de las Finales ATP, donde ya está clasificado, y las Finales de la Copa Davis en Bolonia.