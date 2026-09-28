Djokovic vuelve a Pekín once años después con la ambición de ganar

El serbio, sexto cabeza de serie y seis veces campeón en Pekín, acumula 29 victorias sin derrotas en el torneo. Debutará ante el portugués Nuno Borges (n.48) y podría medirse al alemán Alexander Zverev (n.2 y primer favorito), si ambos avanzan hasta cuartos de final.

"A estas alturas de mi carrera, también se trata de jugar torneos en los que disfruto, en los que he tenido éxito y en los que me siento bien recibido por los aficionados", explicó Djokovic en la rueda de prensa previa al torneo.

Aunque en los últimos años disputó el Másters 1000 de Shanghái, aseguró que esta vez Pekín estaba en su "lista de prioridades".

El tenista llegó unos días antes a la capital china para acumular horas de entrenamiento. Dijo que encontró unas instalaciones mejoradas, aunque señaló a los aficionados como su mejor recuerdo del torneo y destacó "la manera" en que le reciben, le apoyan y le "muestran su cariño".

Djokovic rechazó que el reencuentro con ese público sea su único objetivo. "Nunca es solo para disfrutar. Podría jugar exhibiciones solo para disfrutar del público", señaló.

Su principal motivación, añadió, es competir y ganar al rival que tenga enfrente.

"No puedo conformarme con las primeras rondas de un torneo y estar contento con eso. Siempre aspiro a las últimas rondas de cualquier torneo en el que juego", afirmó el serbio, de 39 años, que cayó ante el argentino Mariano Navone en la primera ronda del pasado Abierto de Estados Unidos.

Sobre su estado físico, respondió que "de momento, todo va bien", aunque matizó que disputar un partido oficial es "completamente distinto" a jugar sets o realizar sesiones de entrenamiento.