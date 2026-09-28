Paraguay tiene rival en los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis

La Copa Davis sorteó hoy en el World Tennis de la ciudad de Londres los Play-offs del Grupo Mundial I y Grupo Mundial II. Cincuenta y dos países disputan 26 eliminatorias, incluyendo a Paraguay, que perdió 3-2 con Perú en el Jockey Club del Perú en Lima, en la pelea por la permanencia o el ascenso a las respectivas categorías del certamen de tenis.

El combinado nacional, capitaneado por Paulo Carvallo, tiene confirmado al rival para buscar la continuidad en el Grupo Mundial I del torneo: Bulgaria. La selección guaraní medirá a los europeos, que cayeron 3-2 con Dinamarca en el Royal Stage de Hillerød, en condición de local. Los partidos, al mejor de cinco encuentros, serán el 5 y 7 de febrero de 2027.

“Las naciones ganadoras de los Play-offs del Grupo Mundial I de 2027 disputarán las eliminatorias del Grupo Mundial I en septiembre junto a los equipos derrotados en la primera ronda de los Qualifiers 2027”, establece el sistema de competición de la Copa Davis, que volverá a enfrentar a Paraguay y Bulgaria después de cinco años (la última vez fue en 2022).

Paraguay perdió con Perú en el Grupo Mundial I de Copa Davis

Paraguay perdió con Perú de visitante en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El combinado nacional arrancó la serie 0-2 con las derrotas 7-6 (7-4), 4-6 y 7-5 de Hernando Escurra ante Ignacio Buse y, 5-7, 7-6 (8-6) y 6-3 de Daniel Vallejo ante Juan Pablo Varillas el viernes 18 de setiembre. Al día siguiente, el sábado 19, remontó la llave con los triunfos.

La dupla Daniel Vallejo-Martín Vergara superó 6-3 y 7-5 a Ignacio Buse-Arklon Huertas en el dobles y posteriormente, Daniel Vallejo venció 5-7, 7-5 y 7-6 (7-3) a Ignacio Buse en el cuarto enfrentamiento. Con el 2-2, el duelo entre peruanos y paraguayos fue al quinto y último punto: Hernando Escurra cayó 6-2 y 6-4 con Juan Pablo Varillas.

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Paraguay vs. Bulgaria: ¿Cómo está el historial en Copa Davis?

Paraguay y Bulgaria jugarán por segunda vez en la Copa Davis. El único antecedente entre paraguayos y búlgaros fue en 2022. Por el Grupo Mundial II, los europeos ganaron 3-1 en el Sport Hall “Sofia”, en Sofía. En la serie, con Ramón Delgado como capitán, el equipo nacional estuvo compuesto por Juan Borba, Daniel Vallejo y Hernando Escurra.