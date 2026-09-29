Alcaraz defiende su título en el torneo de Tokio

El murciano apareció este martes por primera vez en el recinto, en un vídeo publicado en redes sociales por los responsables del torneo, donde se le ve con buen ánimo y saludando a los organizadores, y rechazando sus intentos de llevarle las bolsas.

El también estadounidense Frances Tiafoe (n.8), segundo cabeza de serie, se enfrentará al local Kei Nishikori (n.436) en el que será su último cuadro de Tokio. La final se disputará el próximo martes, 6 de octubre.

El partido de Alcaraz y Michelsen será el primer enfrentamiento directo entre ambos tenistas, y llega después de que el estadounidense, de 22 años, lograse alcanzar sus primeros cuartos de final de Grand Slam en Nueva York.

El murciano regresó al circuito a principios de septiembre también en el Abierto estadounidense, donde alcanzó los cuartos de final, y ha sido clave en la victoria del Team Europa en la Laver Cup londinense.

De avanzar a la siguiente ronda, Alcaraz se enfrentaría al italiano Matteo Arnaldi (n.37) o al japonés Rei Sakamoto (n.137). En cuartos de final podría medirse con el séptimo favorito, el estadounidense Tommy Paul (n.16), que arrancará el torneo enfrentándose al chileno Alejandro Tabilo (n.31).

Si llega a semifinales, el tenista murciano podría acabar enfrentándose al también estadounidense Taylor Fritz (n.12), que parte como tercer cabeza de serie y que comenzará el Abierto contra un jugador de la fase previa.

El también español Rafael Jódar (n.13), compañero de Alcaraz en la Laver, buscará extender una gran temporada que lo ha dejado a un paso de irrumpir en el top diez por primera vez en su carrera deportiva.

El madrileño, que parte como cuarto favorito, se enfrentará en la ronda de 32 con un jugador de la fase previa, y si vence deberá medirse al ganador del duelo entre el también español Alejandro Davidovich Fokina (n.28) y el italiano Matteo Berrettini (n.47).

Si alcanza las semifinales, Jódar podría vérselas con Tiafoe. El estadounidense deberá vencer a Nishikori para avanzar a la ronda de 16, y si alcanza los cuartos de final podría medirse con el argentino Tomas Martin Etcheverry (n.30).

Etcheverry arrancará el torneo midiéndose a un jugador de la fase previa, al igual que el francés Luca Van Assche (n.43).

Completando la participación española estará Jaume Munar (n.64), que logró imponerse este martes al estadounidense Alexandar Kovacevic (n.79) en la segunda ronda de la clasificación por 6-2 y 6-3, para lograr una plaza en el torneo.

El quinto cabeza de serie, el estadounidense Brandon Nakashima (n.17) debutará enfrentándose al francés Ugo Humbert (n.32), y si avanza a la siguiente ronda se medirá con el ganador de la disputa entre el checo Jiri Lehecka (n.23) y el belga Zizou Bergs (n.38).

El sexto cabeza de serie, el noruego Casper Ruud (n.21), arrancará el torneo midiéndose al italiano Luciano Darderi (n.19), mientras que el octavo favorito, el monegasco Valentin Vacherot (n.18), lo hará enfrentándose con el belga Alexander Blockx (n.27).