Meteorología anuncia lluvia, fuertes vientos y granizo para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó la formación de un núcleo de tormentas que amenaza con descargar intensas lluvias, ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la probable caída de granizo en sectores puntuales de la región Occidental.

El reporte meteorológico, emitido a las 17:59, advierte que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante lo que resta de la jornada y el inicio de la noche.

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De acuerdo con el monitoreo en tiempo real desplegado por los meteorólogos de turno, las celdas de tormenta continúan desarrollándose con fuerza sobre el Chaco paraguayo.

Estos son los departamentos bajo alerta

El área de cobertura abarca de forma directa al centro y sur del departamento de Alto Paraguay, así como al sector este de Boquerón.

No se descarta que con el correr de las horas el radio de alerta se amplíe hacia otras localidades.

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Según el meteorólogo Juan Gamarra, para el viernes se espera una jornada fesca en casi todo el territorio nacional, mientras que la tarde será cálida a calurosa. Los vientos predominantes serán del sector sur.

Para el sábado y domingo se anuncia una jornada marcada por tormentas eléctricas en el centro y sur de la región Oriental.