Tenis
29 de septiembre de 2026 a la - 21:44

Leyla Brítez Risso avanza y espera rival en Trelew

Leyla Britez con buena racha en el tenis profesional.
Leyla Britez con buena racha en el tenis profesional.

La paraguaya Leyla Brítez Risso continúa con su gran momento en el circuito profesional de tenis. Después de conquistar hace pocos días su primer título profesional en el W15 de Trelew, volvió a ganar en el mismo torneo y avanzó a los octavos de final.

Por ABC Color
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Brítez Risso tuvo un debut contundente ante la argentina Justina Lassaga, imponiéndose por 6-1 y 6-0, en un partido que dominó de principio a fin y en el que apenas cedió un juego.

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La paraguaya atraviesa así una semana de mucha confianza, luego del título conseguido recientemente, y busca prolongar su racha positiva en el circuito ITF Women’s World Tennis Tour.

En los octavos de final, Brítez Risso tendrá como próxima rival a la ganadora del partido entre las argentinas Zaira Martínez y María Sofía Madrid Rocca, esta última invitada por la organización.

La tenista paraguaya intentará seguir avanzando en Trelew y encadenar otra buena actuación en el circuito profesional.