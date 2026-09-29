Leyla Brítez Risso avanza y espera rival en Trelew

La paraguaya Leyla Brítez Risso continúa con su gran momento en el circuito profesional de tenis. Después de conquistar hace pocos días su primer título profesional en el W15 de Trelew, volvió a ganar en el mismo torneo y avanzó a los octavos de final.

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