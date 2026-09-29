Leyla Brítez Risso avanza y espera rival en Trelew

Brítez Risso tuvo un debut contundente ante la argentina Justina Lassaga, imponiéndose por 6-1 y 6-0, en un partido que dominó de principio a fin y en el que apenas cedió un juego.
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La paraguaya atraviesa así una semana de mucha confianza, luego del título conseguido recientemente, y busca prolongar su racha positiva en el circuito ITF Women’s World Tennis Tour.
En los octavos de final, Brítez Risso tendrá como próxima rival a la ganadora del partido entre las argentinas Zaira Martínez y María Sofía Madrid Rocca, esta última invitada por la organización.
La tenista paraguaya intentará seguir avanzando en Trelew y encadenar otra buena actuación en el circuito profesional.