Paula Benítez, campeona U13 del WTT Youth Contender Asunción II

Paula Benítez cerró de esta manera una destacada participación en el circuito mundial juvenil, con tres victorias y una demostración de carácter en el partido decisivo, donde remontó tras perder el primer set para terminar imponiéndose por 3-1, con parciales de 6-11, 12-10, 11-7 y 13-11.

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La representante nacional comenzó su camino con una victoria ante su compatriota Bianca Antar, a quien superó por 3-0, con parciales de 11-10, 11-9 y 11-7.

En la siguiente ronda, la paraguaya enfrentó a la argentina Mía Sato, a quien venció también por 3-0, con un triple 11-6, resultado que le permitió instalarse en la definición del título.

En la final, ante Zhang, Paula tuvo que reaccionar después de ceder el primer set. La canadiense tomó ventaja, pero la paraguaya respondió con personalidad, igualó el encuentro y terminó imponiéndose en un cierre ajustado, especialmente en el cuarto juego, que ganó por 13-11.

El título representa el premio al trabajo y a las numerosas horas de entrenamiento de la joven tenimesista paraguaya, que ahora tendrá un nuevo desafío internacional.

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El próximo destino será Inglaterra, donde Benítez participará del ITTF World Hopes, otra importante experiencia dentro de su proceso de formación y crecimiento en el tenis de mesa.

51 paraguayos en competencia

El WTT Youth Contender Asunción II cuenta con la participación de 51 mesatenistas paraguayos, quienes tienen la oportunidad de competir en casa ante representantes de distintos países y sumar experiencia dentro del circuito mundial juvenil.

Para la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM), la realización de una competencia de esta magnitud en el país representa una oportunidad para continuar fortaleciendo el desarrollo de las nuevas generaciones.

La presencia de los jóvenes atletas paraguayos permite sumar competencia, aprendizaje y roce internacional, aspectos fundamentales dentro del proceso de formación de los futuros representantes nacionales.

El título conseguido por Benítez se convierte así en uno de los puntos destacados de una competencia que reúne en Paraguay a jóvenes talentos del tenis de mesa internacional.