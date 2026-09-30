Djokovic confía en sus opciones "ante cualquier rival" tras volver a ganar en Pekín

El seis veces campeón de Pekín se impuso por 6-3 y 7-6 (2), logró su primera victoria desde Wimbledon y amplió a treinta triunfos sin derrotas su balance en el torneo, al que regresó once años después.
Reconoció que estuvo algo nervioso por sus ganas de ofrecer una buena actuación y volver a ganar en una pista central llena cuyo ambiente describió como "eléctrico".
También admitió dificultades físicas en el segundo set, durante el que recibió atención del fisioterapeuta, sin precisar la naturaleza de las molestias.
"Realmente necesitaba ese saque", explicó sobre el papel del servicio para superar aquel tramo y resolver los momentos decisivos.
En el desempate, aseguró que se concentró en disputar cada punto y tomar pronto la delantera. La ventaja de 3-0 le dio confianza y sus primeros servicios le permitieron ganar puntos rápidos.
Su próximo rival será el chino Bu Yunchaokete (n.104), ante quien espera llegar en buenas condiciones físicas y anticipa otro encuentro con un fuerte apoyo del público local.