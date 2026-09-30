Djokovic confía en sus opciones "ante cualquier rival" tras volver a ganar en Pekín

Djokovic confía en sus opciones "ante cualquier rival" tras volver a ganar en Pekín

Pekín, 30 sep (EFE).- El serbio Novak Djokovic (n.11) afirmó este miércoles que, cuando juega al nivel mostrado en su victoria ante el portugués Nuno Borges (n.49) en el Abierto de China, confía en sus posibilidades "ante cualquier rival", aunque espera recuperarse físicamente antes de su próximo encuentro.