Djokovic sigue invicto en Pekín; Auger-Aliassime, eliminado

Sobre las pistas duras del Centro Nacional de Tenis de Pekín, Djokovic (n.11) derrotó al portugués Nuno Borges (n.49) por 6-3 y 7-6 (2) en una hora y 52 minutos, en una central Diamond abarrotada para recibir al seis veces campeón del torneo.

Once años después de su última participación, el serbio elevó a treinta victorias sin derrotas su balance en el torneo y logró su primer triunfo desde Wimbledon. Necesitó atención del fisioterapeuta durante la segunda manga, pero resolvió el desempate por 7-2 para citarse en octavos con el chino Bu Yunchaokete (n.104).

La principal sorpresa llegó con la eliminación de Auger-Aliassime (n.5) ante Karen Khachanov (n.26), que se impuso por un doble 6-3 en una hora y trece minutos. El ruso no concedió oportunidades de rotura y repitió su victoria ante el canadiense en el reciente Abierto de Estados Unidos.

También avanzó el francés Arthur Gea (n.58), procedente de la previa, que venció al chino Zhang Zhizhen (n.165) por 6-4 y 6-3.

El cuadro femenino comenzó sin sus principales cabezas de serie, exentas de la primera ronda por el formato de 96 participantes. Elena Rybakina (n.1), Aryna Sabalenka (n.2) y Coco Gauff (n.4) entrarán directamente en segunda ronda.

Entre los encuentros más disputados estuvo el triunfo de la austríaca Sinja Kraus (n.95) ante la australiana Maya Joint (n.75) por 6-3, 3-6 y 7-5.

Zarazúa (n.94) superó a la húngara Anna Bondar (n.64) por 7-6 (4) y 6-3 y se ganó un enfrentamiento con Sabalenka. La mexicana resolvió el primer parcial en el desempate y cerró el segundo con mayor margen.

Argentina, el país con más representantes en el cuadro masculino, comenzó con dos derrotas. Tirante (n.52) cayó por 6-1 y 6-4 ante Jan-Lennard Struff (n.59), que abrió una ventaja de 5-0 y neutralizó la reacción posterior del argentino.

Cerúndolo (n.53) forzó un tercer set ante Bu, pero perdió por 6-2, 5-7 y 6-4 en dos horas y veinte minutos. El chino solo cedió un punto con su servicio en la manga definitiva.

El jueves debutarán Alexander Zverev (n.2) y Paula Badosa (n.59) ante Cameron Norrie (n.40) y Daria Kasatkina (n.87), respectivamente, en una jornada que también contará con Camila Osorio (n.66) y los argentinos Francisco Cerúndolo (n.22), Sebastián Báez (n.51) y Mariano Navone (n.45).