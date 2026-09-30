La mexicana Zarazúa se regala una victoria en Pekín y una cita con Sabalenka

La mexicana Zarazúa se regala una victoria en Pekín y una cita con Sabalenka

Pekín, 30 sep (EFE).- La tenista mexicana Renata Zarazúa (n.94) celebró este miércoles su vigésimo noveno cumpleaños con una victoria sobre la húngara Anna Bondar (n.64) por 7-6(4) y 6-3 que la clasificó para la segunda ronda del Abierto de China, donde se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2).