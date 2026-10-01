Alcaraz, "descontento" con su desempeño pero feliz de su victoria ante Michelsen

"Fue un partido muy bueno y muy intenso, estoy contento de haber logrado la victoria al final. Pero me siento un poco descontento con mi nivel, creo que podría ser mejor", dijo el murciano en una rueda de prensa tras el encuentro.

Alcaraz logró imponerse por 7-6, 4-6 y 6-1, en un partido largo y muy igualado que le aseguró el pase a octavos en el torneo de tenis de Tokio.

El tenista explicó que tuvo que ir ajustando su estilo de juego a medida que avanzaba el partido, ya que todos los entrenamientos que había hecho hasta ahora fueron en interiores.

"Me tomó tiempo darme cuenta de cómo tenía que jugar", aseguró.

Con su victoria de este jueves ante Michelsen, Alcaraz pasa ahora a los octavos de final del torneo de tenis de Tokio, que ganó en 2025. En la próxima ronda, que aún no ha sido agendada, deberá enfrentarse al italiano Matteo Arnaldi (n.37).