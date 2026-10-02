Djokovic considera su remontada en Pekín una "doble victoria"

"Estás orgulloso de ti mismo, orgulloso del esfuerzo mental", explicó en la rueda de prensa posterior a su victoria por 4-6, 7-6(2) y 6-2, que le dio el pase a cuartos de final después de dos horas y 52 minutos sobre la pista dura de la central Diamond.

El seis veces campeón señaló que jugar por detrás en el marcador implica más estrés y presión, y reconoció que el saque de Bu le impidió resolver antes la segunda manga. Destacó la colocación del primer servicio del chino, su agresividad y su capacidad de lucha.

También abordó las dificultades de salud que arrastra esta temporada, sin precisar su naturaleza, y aclaró que no se trata de una cuestión de resistencia física. Explicó que intenta resolverlas con su equipo y que, esta vez, se sintió mejor al final del segundo set y durante el tercero.

Ese alivio le permitió disfrutar del desenlace y concentrarse en el tenis, según relató.

Djokovic agradeció además el respaldo del público, que permaneció en las gradas hasta el final, cerca de medianoche, y admitió su sorpresa por recibir tanto apoyo frente a un jugador local.

El triunfo elevó su balance en Pekín a 31 victorias sin derrotas e igualó los 31 triunfos con los que Rafael Nadal comenzó su trayectoria en Roland Garros, el mejor arranque en un torneo masculino en la era Open.