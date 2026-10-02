Djokovic resiste ante el chino Bu e iguala las 31 victorias de Nadal

El encuentro duró dos horas y 52 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, abarrotada de aficionados que repartieron sus ánimos entre la leyenda serbia y el aspirante local, que obligó al seis veces campeón a defender su imbatibilidad en un tercer set.

Djokovic, de 39 años y de vuelta en el torneo once años después de su última participación, igualó las 31 victorias con las que el español Rafael Nadal inició su trayectoria en Roland Garros y mantuvo abierta la posibilidad de conquistar su séptimo título en la capital china.

La Diamond vibraba antes incluso del primer punto. El juez de silla tuvo que pedir silencio en el segundo día festivo por el Día Nacional de China.

La afición animaba a ambos, consciente de que presenciaría un desenlace histórico, ya fuera la primera derrota de Djokovic en Pekín o la prolongación de su récord, aunque conforme avanzó el partido el apoyo se inclinó cada vez más hacia el serbio.

Bu respondió al escenario sin encogerse. Alcanzó una dejada del serbio y la convirtió en un golpe paralelo que levantó al público, sostuvo sus turnos de saque y encontró su oportunidad con 3-3.

El séptimo juego se alargó durante catorce puntos. Djokovic sobrevivió a tres oportunidades de rotura, con estiradas que arrancaron nuevos aplausos, pero un revés fuera entregó la cuarta al chino. Bu consolidó en blanco y cerró la manga en su segundo punto de set, sin haber concedido opciones de quiebre.

Djokovic elevó la agresividad al resto y rompió para el 3-1 del segundo parcial, pero la ventaja apenas duró un juego. Bu recuperó inmediatamente el servicio y el serbio recibió atención del fisioterapeuta durante el descanso, como ya había ocurrido en su debut.

El local mantuvo el pulso. Salvó una bola de rotura para igualar 3-3 y otras dos para el 4-4, mientras Djokovic encontraba refugio en el saque. Ganó once de los doce puntos que disputó con el segundo servicio en esa manga.

El desempate cambió el partido. Desde el 2-2, el serbio encadenó cinco puntos y trasladó ese impulso al parcial definitivo, que abrió con dos roturas para adelantarse 3-0.

Bu todavía dispuso de dos oportunidades para recortar la desventaja en el cuarto juego, el más largo del encuentro, con dieciséis puntos. Djokovic volvió a resistir y aseguró el 4-0, una distancia que el chino ya no pudo recuperar.

El seis veces campeón sentenció con su segundo punto de partido y terminó con quince aces, ninguna doble falta y seis de las ocho bolas de rotura afrontadas salvadas.

En cuartos se enfrentará al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (n.2), primer favorito, y el chino Shang Juncheng (n.250). La racha sigue abierta.