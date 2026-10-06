Djokovic asegura que volverá a Pekín, aunque no sabe "en qué papel"

"Volveré a Pekín, seguro. En qué papel y cómo, todavía no lo sé", declaró en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el australiano Alex de Miñaur, que se retiró por lesión con el marcador en 7-6 (3) y 0-1.

Preguntado por si regresará como jugador o preferirá dejar intacto su récord, el siete veces campeón de este torneo dejó un guiño a su imbatibilidad en Pekín. "También me gustaría que esta racha siguiera invicta el año que viene", dijo.

Djokovic ha ganado los 34 partidos que ha disputado en Pekín y esta semana superó las 31 victorias con las que Rafael Nadal inició su trayectoria en Roland Garros, el anterior mejor arranque de un jugador en un torneo en la era 'Open'.

El serbio volvió a levantar el trofeo once años después de su última participación, en una final de una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond, y estrenó su palmarés de 2026 con el título número 102 de su carrera.

La conquista llegó tras meses de dificultades físicas y de salud y, según explicó, "en el mejor momento posible", como un impulso de confianza y una prueba de que todavía puede jugar al máximo nivel.

"No sé si jugaré el torneo. Me gustaría", señaló sobre la próxima edición. "Me guío más por cómo me siento, lo bien que juego o lo rápido que puedo recuperarme", añadió.

También explicó cómo sostiene su capacidad para resistir en los momentos decisivos. "La tenacidad no es algo con lo que naces", afirmó. "Hay que construirla, desarrollarla, y se desarrolla en esas semanas o días en los que nadie está mirando", apostilló.

Esa entrega, añadió, abarca tanto el entrenamiento como su estilo de vida y responde también a la responsabilidad ante los aficionados que viajan para verlo competir.

Djokovic recordó una reflexión del que fue jugador de la NBA Kobe Bryant sobre quienes quizá solo tengan una oportunidad de presenciar una actuación de su ídolo y vinculó esa idea a su esfuerzo en la pista.

"No juegas solo para ti. Juegas para la gente. Juegas para el deporte", concluyó.